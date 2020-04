Ama vuole assumere 3 dirigenti e 2 quadri, sindacati: uno schiaffo

Roma – Dopo anni di blocco del turnover e di progressiva diminuzione del numero delle figure di vertice, Ama torna a “muoversi sul mercato” per assumere dirigenti e quadri. L’azienda ha pubblicato sul proprio sito una procedura selettiva per reperire tre dirigenti e due quadri. Per quanto riguarda la prima categoria la municipalizzata capitolina dei rifiuti e’ alla ricerca di un responsabile del servizio Patrimonio, del servizio Safety e di quello Security e Protezione aziendale, mentre saranno assunti come quadri aziendali un project manager operations e un responsabile della funzione tecnica impiantistica.

In tutti i casi l’azienda riconoscera’ contratti a tempo indeterminato, il requisito minimo sara’ quello di avere avuto almeno 15 anni di esperienza professionale “in contesti analoghi a quello oggetto di ricerca, presso aziende di primaria importanza a livello nazionale o internazionale” e peraltro in alcuni casi la persona selezionata dovra’ avere ricoperto almeno per 5 anni il ruolo di responsabile della funzione che Ama sta ricercando. Scorrendo la macrostruttura in vigore, alcune delle posizioni per cui l’azienda sta cercando personale sono attualmente ricoperte in maniera stabile (ad esempio il servizio Patrimonio piuttosto che quella di responsabile della funzione tecnica-impiantistica) o ad interim (responsabile del servizio Safety e Security e Protezione aziendale).

Cinque assunzioni previste per un totale annuo, secondo quando l’agenzia Dire ha avuto modo di ricostruire, che si aggirera’ intorno al mezzo milione di euro, premi esclusi. Ama, come ha avuto modo di ribadire di recente l’amministratore unico, Stefano Zaghis, ha bisogno di figure manageriali e in particolare di dirigenti, visto che attualmente ne sono rimasti dieci, ma alcuni stanno andando in pensione. Tuttavia, l’azienda deve ancora approvare i bilanci 2017, 2018 e 2019 e il piano assunzionale per l’arrivo di 400 tra operatori ecologici, autisti ed operai e’ ancora bloccato in Campidoglio.

Il combinato disposto di questi elementi, insieme ai recenti aumenti di stipendio a due quadri e a un dirigente, ha mandato su tutte le furie Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel che, interpellati dall’agenzia Dire, annunciano un’altra battaglia: “Non va bene. Dopo l’aumento degli stipendi e’ il secondo schiaffo ai lavoratori. Cosi’ si viola l’accordo firmato il 6 agosto del 2019 sul piano assunzionale e l’articolo 1 del contratto nazionale, che prevede l’esame congiunto su questo tema. Stiamo valutando con i nostri legali come procedere legalmente. Peraltro mancano i bilanci ormai da tre anni e ci sembra paradossale che proprio in questa fase si aumentino i costi del personale per cifre che superano abbondantemente il mezzo milione di euro, se non sfiorano il milione”.