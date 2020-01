Amatrice, lunedì giornata di alfabetizzazione sismica

Roma – Lunedi’ 13 gennaio, a partire dalle 9.30 si svolgera’ presso l’Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne nella frazione San Cipriano ad Amatrice la prima giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica. Il Lazio e’ la prima e unica regione italiana a aver istituito per legge una giornata dedicata a questo tema e e’ stata scelta la data del 13 gennaio in memoria del terremoto del 13 gennaio del 1915 che devasto’ la regione della Marsica, in Abruzzo, e le aree limitrofe del Lazio, come la valle del Liri e il Cicolano, causando oltre 500 vittime.

La giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica , istituita con la legge regionale n.12/2018, e’ stata organizzata dalla Regione Lazio e Lazio Innova e prevede la partecipazione di centinaia di studenti, rappresentanti istituzionali, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, cittadini e comitati. A illustrare gli aspetti legati alla sismicita’ del territorio, a spiegare i giusti comportamenti da tenere per prevenire i rischi e a fornire le indicazioni su come comportarsi in caso di terremoto, sono stati chiamati alcuni tra i massimi esperti a livello internazionale.

Interverranno: il presiedente dell’INGV Carlo Doglioni, il Capo dipartimento di Casa Italia Fabrizio Curcio, il geologo e docente dell’universita’ la Sapienza Alberto Prestininzi, il presidente della commissione Grandi Rischi della Protezione Civile nazionale Gabriele Scarascia Mugnozza e il direttore della Protezione Civile della Regione Lazio Carmelo Tulumello.

L’evento si aprira’ con i saluti del sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella, seguito dall’intervento di Wanda D’Ercole, direttore regionale Lavori Pubblici Difesa del Suolo e dell’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, per spiegare il ruolo della Regione nella prevenzione del rischio sismico. Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, introdurra’ la tavola rotonda a cui hanno sono chiamati a partecipare Claudio Di Berardino, Assessore regionale politiche per la ricostruzione, Sergio Pirozzi, consigliere regionale e presidente della XII commissione Emergenze, Protezione Civile e Ricostruzione e Fabio Refrigeri, consigliere regionale e presidente della IV commissione Bilancio.