Amatrice, maggioranza vuole ritirare ricorso ma minoranza è contraria

Roma – Respinta al mittente la proposta della maggioranza del Comune di Amatrice da parte del gruppo di minoranza “Per Amatrice e le sue Frazioni”, guidato da Filippo Palombini. “La richiesta- si legge nella nota- e’ demagogica e ingannevole. Serve solo a gettare fumo negli occhi degli amatriciani e a dare colpe che non esistono perche’, come si coglie chiaramente, la maggioranza si mostra di fatto indisponibile a lavorare insieme”. “Ci chiedono di ritirare il nostro ricorso al Tar- continua la nota- la strumentalita’ dell’invito e’ evidente: il ritiro lo avevamo gia’ messo sul tavolo noi, quando abbiamo lanciato l’idea, un mese fa, di un Patto condiviso per il bene di Amatrice, offrendo le nostre competenze, nel nome e nel segno della legalita’, della trasparenza e della verita’”. “Prendiamo atto infine- conclude la nota- che la maggioranza ammette che ci sono stati errori, irregolarita’ nel voto del 26 maggio scorso. Finalmente: non ci eravamo sbagliati e il nostro ricorso, lo ricordiamo, e’ la condizione fondamentale per avviare un percorso virtuoso senza ombre, sospetti e dubbi, nel quale ancora crediamo. Questo e’ lo spirito e il dna che anima l’Altra-Amatrice”.