Amianto Ex Cinema Apollo: Curcio- Di Serio: “Assessore Gatta chiarisca su lavori rimozione amianto ex Cinema Apollo”.

“Chiediamo che l’Assessora Margherita Gatta – intervenuta questa mattina alla trasmissione radiofonica “Ma che parlate a fa”, su Radio Roma Capitale, annunciando l’impossibilità di intervenire per mettere in sicurezza la situazione di accertata dispersione di amianto del tetto dell’ex Cinema Apollo entro i termini previsti del 31 dicembre 2018 – chiarisca pubblicamente le modalità di impiego dei fondi per l’anno 2019”.

Questa la dichiarazione dei Consiglieri del Municipio Roma I Centro Davide Curcio e Stefania Di Serio.

“La notizia ci sorprende – aggiungono i due esponenti del Pd del primo municipio – perché l’urgenza di mettere in sicurezza la salute pubblica dei residenti è conosciuta da tempo, e in secondo luogo perché nel corso di una Commissione cultura municipale e di una Commissione capitolina congiunta Cultura e Lavori pubblici, gli uffici hanno affermato chiaramente la necessità di pubblicare un bando per l’assegnazione dei lavori entro il 31/12/2018, pena la cancellazione dei fondi dalla relativa voce.

“Cosa è cambiato nel frattempo? Quali sono gli atti pubblici che hanno reso possibile lo slittamento? E soprattutto, vista la gravità della situazione – concludono i consiglieri Curcio e Di Serio – entro quando partiranno questi lavori nel 2019?”.