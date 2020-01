Ana: per Comune e Municipio I seconda diffida, stop a spostamento ambulanti

Roma – “Questa mattina abbiamo inviato la seconda diffida a Roma Capitale e Municipio I a sospendere tutte le delocalizzazioni e in particolare quelle di via Ferrari e piazza Vittorio”. Lo dichiarano, in una nota, Ivano Zonetti e Angelo Pavoncello, presidente e vicepresidente Ana (Associazione Nazionale Ambulanti), che aggiungono: “In particolare su via Ferrari abbiamo denunciato l’ennesimo abuso, ovvero quello in cui viene spostata la sosta con la motivazione dei cassonetti dei rifiuti, quando la norma del Pgtu invece dice che i cassonetti vanno posizionati dopo l’attraversamento pedonale”.

Inoltre, proseguono, “abbiamo ribadito che le delocalizzazioni vanno fermate su tutta Roma e per tutte le categorie, poiche’ il termine assegnato dal Consiglio di Stato per l’effettuazione dei piani di riordino del commercio era entro il 30 novembre 2019. Solo fermando le delocalizzazioni, che a questo punto vengono fatte abusivamente da Roma Capitale, si potra’ ripartire con un dialogo proficuo, che porti l’amministrazione e le associazioni di categoria a confrontarsi di nuovo al tavolo della concertazione per valutare insieme eventuali soste da spostare, nell’ottica della collaborazione che accontenti tutti, sia i lavoratori che la cittadinanza.”

“La categoria e’ stanca di non essere ne’ ascoltata e ne’ presa in considerazione, tant’e’ che la prossima settimana si incontreranno tutte le sigle sindacali, come richiesto dalla nostra associazione, per produrre una proposta unitariamente a Roma Capitale, con la contestuale mobilitazione generale della categoria”.