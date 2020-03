ANA: Coronavirus, Raggi sospenda delocalizzazione bancarelle

Roma – Ivano Zonetti e Angelo Pavoncello, rispettivamente presidente nazionale e vicepresidente nazionale vicario di Ana Associazione Nazionale Ambulanti, hanno emesso una nota congiunta.

“Invitiamo la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a sospendere tutte le delocalizzazioni, vista l’emergenza Coronavirus che sta colpendo tutta la nazione”. La invitiamo a emettere un’ordinanza che blocchi non solo le delocalizzazioni- aggiungono- ma anche tutti i procedimenti che possano portare all’esecuzione delle stesse. In particolare la invitiamo ad adoperarsi, sempre tramite ordinanza, a far sospendere tutte le commissioni commercio e le riunioni convocate sia dai Municipi di Roma che dalla stessa amministrazione centrale, poiché visto il divieto di assembramento, non sarebbe garantita la partecipazione democratica delle associazioni di categoria. Ribadiamo che la stessa legge nazionale prevede che le associazioni di categoria devono partecipare al processo costruttivo dei provvedimenti che portano alla conferma o alla delocalizzazione dei posteggi su suolo pubblico ascrivibili alla categoria degli ambulanti, che siano rotativi, settimanali o posti isolati fuori mercato”.

Proprio per queste motivazioni, concludono, “chiediamo l’immediato intervento tramite l’emissione di ordinanze di sospensione di tutte le convocazioni, commissioni e di qualsiasi altro procedimento diretto agli ambulanti da parte del sindaco di Roma e del Prefetto di Roma, ognuno per le proprie competenze”.