Anagrafe, Palumbo: esercente M5S primo aderente certificati edicola

Roma – “Decolla il servizio di ritiro dei certificati anagrafici nelle edicole Capitoline e tra i primi aderenti all’iniziativa chi c’e’? Il proprietario di un supermercato a via Trionfale 11472, che da poco ha inaugurato un angolo per la vendita di giornali all’interno del suo esercizio commerciale e che, guarda caso e’ il presidente della commissione Commercio del Municipio XIV, massimo esponente della maggioranza 5 stelle. Il signor Luciano Naticchioni coglie la palla al balzo per prendere 3 piccioni con una fava: aderisce al servizio per primo, porta clientela al suo supermercato, si assicura guadagni dal rilascio dei certificati e si fa anche un po’ di campagna elettorale.”

“Stiamo indagando sulle modalita’ con cui e’ avvenuta la selezione delle edicole aderenti al progetto e presenteremo una interrogazione in XIV Municipio per chiarire i contorni di questa vicenda. Ci risulta abbastanza palese l’inopportunita’ di questa adesione cosi’ repentina al servizio da parte di un commerciante 5 stelle del municipio, adesione che potrebbe configurare un’ipotesi di conflitto d’interesse che verificheremo con ogni mezzo”. Lo dichiarano in una nota il presidente della commissione capitolina Trasparenza Marco Palumbo e il capogruppo Pd del Municipio XIV Valerio Barletta.