Anas: consigliati lavori per bretella collegamento Salaria-A1Dir

Roma – Anas (Gruppo FS italiane), ha consegnato i lavori, dell’importo di 20 milioni di euro, per la realizzazione di una bretella di collegamento della SS4 “Via Salaria” con l’autostrada “A1Dir” all’altezza del centro abitato di Monterotondo Scalo. L’intervento e’ realizzato in attuazione della convenzione tra Regione Lazio e Anas che prevede l’utilizzo di 9 milioni e 650mila euro funzionali alla messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Monterotondo Scalo finanziata all’interno dell’Accordo di Programma tra MATTM e Regione Lazio in cui il Ministero dell’Ambiente ha inserito l’intervento in accordo con Regione Lazio e Anas.

“Gli interventi riguardano la realizzazione di un tratto viario della lunghezza complessiva di 2,3 chilometri- ha dichiarato il responsabile della Struttura territoriale Lazio Anas, Marco Moladori- ed hanno come principale obiettivo quello di migliorare la viabilita’ nell’ambito del sistema infrastrutturale stradale dell’area a nord di Roma, a beneficio dei numerosi pendolari e degli operatori commerciali presenti nei comprensori ubicati su entrambe le sponde del Tevere”. I lavori sono stati affidati all’impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Olimpia con le attivita’ di cantiere che saranno svolte dalla Sposato Costruzioni srl. “Esprimo grande soddisfazione per quest’opera- commenta l’assessore regionale ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilita’, Mauro Alessandri- importante sia per la mobilita’ che per la salvaguardia idraulica della Media Valle del Tevere. Ora al lavoro per terminare la progettazione della seconda parte dell’opera per realizzare l’argine di difesa sud”. I cantieri saranno attivi dal prossimo 13 gennaio ed il completamento della nuova opera e’ previsto entro la fine del 2020. Cosi’ in un comunicato Anas.