Anas: elisoccorso su Gra per incidente altezza Casilina

Roma – Sul Grande Raccordo Anulare di Roma e’ temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata esterna, all’altezza dell’uscita Casilina (km 36,500), per consentire l’intervento dell’elisoccorso a seguito di un incidente. Il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha causato il ferimento di una persona. Sul posto e’ presente il personale Anas, la Polizia Stradale e il 118 al fine di ripristinare la circolazione nel piu’ breve tempo possibile.