Roma – “Anas potenzierà la propria rete nel Lazio dove sono prossimi all’avvio lavori per 283 milioni di euro per la manutenzione e 68 milioni di nuove opere”. È quanto ha annunciato il presidente di Anas, Edoardo Valente, in occasione dell’inaugurazione di una rotonda sull’Aurelia in presenza del sindaco della Città Metropolitana di Roma, Roberto Gualtieri. (Agenzia Dire)