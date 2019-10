Anas: su SS148 Pontina proseguono i lavori di pavimentazione

Roma – Proseguono sulla strada statale 148 “Via Pontina” i lavori di ripristino della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane).

A partire da lunedì 28 ottobre sarà interessata la carreggiata in direzione Latina, in tratti saltuari (dal km 26,900 al km 60,200). Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà istituito il restringimento di carreggiata con transito sempre consentito su almeno una corsia. I cantieri saranno attivi nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 6:0 del giorno successivo.

Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 8 novembre.

Gli interventi rientrano in un investimento del valore di 8 milioni di euro. Ulteriori analoghi interventi sono già programmati per ulteriori 9 milioni di euro, oltre a 5 milioni per sostituzione barriere di sicurezza e ripristino pertinenze stradali.

