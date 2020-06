Anas: Via Salaria, sbloccati cantieri

Roma – Anas (Gruppo Fs Italiane) ha riavviato i lavori di adeguamento del tratto bivio Micigliano (km 113,200) e l’inizio della galleria Gole del Velino (km 117,000) sulla strada statale 4 Via Salaria, in provincia di Rieti. I lavori, riguardano il completamento di un tratto di quasi 4 km con l’allargamento della sede stradale dagli attuali 6 metri a 10,5 metri, l’eliminazione delle tortuosita’ del tracciato tramite la realizzazione di due gallerie, la protezione della sede stradale dal rischio di caduta massi, tramite la messa in sicurezza del versante roccioso e la realizzazione del nuovo svincolo di Micigliano.

Il completamento dell’opera e’ previsto entro la fine 2020. Sempre in data odierna Anas ha consegnato i lavori di manutenzione programmata sulle strade statali 4 Via Salaria e 79 Ternana per un importo complessivo di 14 milioni di euro. In particolare, la consegna riguarda i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 12,100 (Passo Corese, Rm) e il chilometro 144,960 (confine con la regione Marche) per un investimento di 5,2 milioni di euro.

Gli interventi avranno una durata complessiva di 140 giorni. Sono stati inoltre consegnati i lavori di manutenzione straordinaria per le gallerie San Pietro al km 107,600, Sigillo al km 107,300 e Santa Rufina al km 113,800 sulla SS4 Salaria. Gli interventi riguarderanno sia il risanamento idraulico del rivestimento delle gallerie e sia il ripristino strutturale per un importo di 2,7 milioni di euro e dureranno 365 giorni. Analogamente, da lunedi’ 15 giugno saranno consegnati i lavori anche per la statale 79 Ternana su tutto il tratto di competenza Anas (dall’innesto con la SS4 a Rieti fino al confine con la regione Umbria) per un importo di 6,1 milioni di euro.

La durata prevista e’ di 90 giorni. I lavori consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati profondi e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale. L’entita’ consistente degli investimenti previsti e dei lavori da eseguire garantira’ ulteriormente un sensibile miglioramento del livello di servizio e delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura, rendendo necessario un calendario di cantieri molto denso per realizzare gli interventi in tempi celeri. Tra settembre e dicembre 2020 e’ prevista una nuova consegna dei lavori per un importo di circa 4,250 milioni di euro.