Anav: per imprese Tpl Lazio è fondamentale impegno Regione per pagamento corrispettivi

Roma – La Sezione ANAV Lazio esprime l’apprezzamento delle imprese laziali che garantiscono il diritto alla mobilità nei Comuni della Regione, per lo sforzo compiuto dall’Amministrazione regionale al fine di poter liquidare con tempestività le risorse indispensabili a consentire lo svolgimento dei servizi.

“In questo momento di grandissima difficoltà per il Paese e per le nostre Aziende particolarmente colpite dagli impatti conseguenti alla rapidissima escalation dell’epidemia da COVID-19 ma pronte al massimo sforzo per garantire i servizi di mobilità essenziali per i lavoratori e per quanti hanno necessità di spostarsi usufruendo del trasporto pubblico, la Regione dà un segnale di vicinanza importante per le imprese e per i dipendenti del settore accelerando l’erogazione del primo acconto regionale relativo al 2020 e immettendo liquidità nel sistema per 25 milioni di euro”, dichiara il Presidente di ANAV Lazio Giovanni Troiani.

Il crollo dei ricavi da traffico e le difficoltà operative ed economiche dovute alle necessarie limitazioni al servizio e ai rilevanti oneri nella disinfezione straordinaria dei mezzi e nella adozione di ogni ulteriore intervento utile a tutelare la salute del personale dipendente e degli utenti, hanno inciso profondamente sull’equilibrio economico-finanziario delle imprese, più che mai impegnate nella loro missione di servizio ai cittadini.

“L’erogazione tempestiva di 25 milioni di euro per il pagamento del primo acconto dei corrispettivi relativi all’anno in corso, immette risorse e liquidità fondamentali per andare avanti e proseguire nel nostro comune impegno di garanzia del diritto costituzionale di mobilità, anche in questa straordinaria emergenza”.

“Nel rendere merito all’Amministrazione regionale per l’impegno profuso – conclude il Presidente di ANAV Lazio – desideriamo manifestare la nostra piena collaborazione come sistema di imprese per superare insieme questa emergenza e costruire la più rapida ripresa economica della nostra Regione”.