Anbi-Anci Lazio: riunione con Sindaci Castelli Romani

Roma – In relazione alle avversita’ atmosferiche che si sono registrate nei giorni scorsi, in special modo nei comuni dei Castelli Romani, il direttore generale del Consorzio di bonifica Pratica di Mare, Andrea Renna, si e’ confrontato con il sindaco di Albano, Nicola Marini, anche presidente Anci Lazio (Associazione nazionale comuni italiani), al fine di programmare una riunione con i sindaci del comprensorio di competenza del consorzio di Pratica. “Ringrazio il sindaco Marini per l’immediata disponibilita’ e la condivisione sulla necessita’ di programmare una apposita riunione- ha detto Andrea Renna, in qualita’ anche di direttore di Anbi Lazio, Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica. Nei prossimi giorni a firma congiunta Anci Lazio e Anbi Lazio programmeremo l’incontro che sara’ utile per verificare nuovi percorsi mediante i quali porre in essere tutto quanto nelle possibilita’ degli enti per la salvaguardia idrogeologica ed ambientale di un territorio importante e allo stesso modo delicato”. “Ringrazio il direttore del Consorzio, Andrea Renna- ha detto Marini- per la sensibilita’ dimostrata e sono certo che la riunione sara’ utile per meglio affrontare tematiche che senza una adeguata prevenzione, come hanno gia’ purtroppo, in diverse occasioni, dimostrato i fatti, rischiano di arrecare seri e urgenti danni al territorio oltre che problemi alla stessa incolumita’ dei cittadini”.