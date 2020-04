Roma – “A Roma e’ chiuso oltre il 90 per cento dei cantieri. E’ chiuso per decreto tutto il privato, mentre sul pubblico va avanti soltanto qualche cantiere emergenziale, come la manutenzione degli ospedali”. Lo ha detto Nicolo’ Rebecchini, presidente di Ance Roma-Acer, in un colloquio con l’agenzia Dire.