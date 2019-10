Anche Cambiamo Lazio in piazza domani per dire ‘no’ a Governo della poltrona

Roma – “Anche “Cambiamo” Lazio sarà domani pomeriggio in piazza San Giovanni, a Roma, per partecipare all’iniziativa “Orgoglio Italiano”, organizzata dal leader della Lega Matteo Salvini, per dire “no” a questo Governo della poltrona, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico.

Insieme al presidente Giovanni Toti, a tanti amministratori ed esponenti regionali del nostro partito, dunque, “Cambiamo” intende esprimere la sua chiara e netta contrarietà nei riguardi di un governo inconsistente e imbarazzante, che rischia di gettare economicamente e socialmente nel baratro il sistema Italia. Pd e M5S, infatti, sono la rovina politica del nostro paese: lo dimostra il malgoverno e l’incapacità manifesta degli esecutivi Raggi e Zingaretti alla guida di Comune di Roma e Regione Lazio”.

Così, in una nota, i consiglieri regionali del Lazio di “Cambiamo”, Adriano Palozzi e Pasquale Ciacciarelli, e il responsabile del comitato regionale di “Cambiamo” Lazio ed ex presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abbruzzese.