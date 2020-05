Roma – Con una flotta di mille monopattini elettrici di ultima generazione, che assicurano comfort e sicurezza, anche ‘Lime’ – azienda leader mondiale della micromobilita’ – sbarca a Roma per offrire ai cittadini la possibilita’ di muoversi nelle strade della Capitale “in modo economico, sicuro e sostenibile”.

I nuovi mezzi sono stati presentati oggi su via dei Fori Imperiali dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, insieme all’assessore capitolino alla Citta’ in Movimento, Pietro Calabrese, e ad Alessio Raccagna, responsabile Affari Istituzionali in Italia di ‘Lime’. I monopattini saranno disponibili all’inizio nel centro storico, e nei quartieri Esquilino e San Giovanni. Dopo le prime due settimane l’area operativa verra’ ampliata anche ai quartieri di Parioli/Pinciano, Flaminio, Trieste, Nomentano/Universita’, San Lorenzo, Prati, Garbatella/Ostiense. “Stiamo iniziando a inondare la nostra citta’ di mezzi in sharing- ha spiegato Raggi- La pandemia ha aperto gli occhi a tutti sul fatto che alcune nostre abitudini non erano piu’ sostenibili, per questo abbiamo cercato di intervenire per cambiare gli stili di vita e le consuetudini in modo da migliorare la nostra societa’: dobbiamo sterzare a grande velocita’ sulla mobilita’ sostenibile”.

Foto 3 di 3





E anche ‘Lime’ ha fatto la sua parte in ottica del contrasto al coronavirus, intensificando tutte le misure di sanificazione per proteggere i propri utenti e i collaboratori. Tutti i monopattini sono infatti approfonditamente disinfettati sia nei magazzini sia quando vengono distribuiti nelle citta’. I metodi di sanificazione sono stati migliorati e la frequenza d’igienizzazione e’ stata aumentata. Inoltre, gli utenti riceveranno, tramite email e tramite l’applicazione, un reminder a cadenza regolare contenente disposizioni di sicurezza stradale, indicazioni di parcheggio e misure di precauzione consigliate dalle autorita’ sanitarie.

Roma “e’ una citta’ storica e siamo davvero entusiasti di portare i nostri monopattini qui, dove c’e’ un grande desiderio di micromobilita’ sostenibile”. ‘Lime’ opera gia’ a Torino, Verona e Rimini, dove i monopattini elettrici percorrono oltre 300.000 km in totale e “forniscono una soluzione per il cosiddetto ‘primo e ultimo miglio, aiutando i cittadini a spostarsi in maniera sicura, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale”. E l’impegno di ‘Lime’ e’ quello di avere il minor impatto possibile sulle aree piu’ fragili e sensibili della citta’, impedendo il parcheggio del mezzo davanti ai monumenti, per esempio.

Per utilizzare ‘Lime’, gli utenti devono scaricare la app, individuare un monopattino sulla mappa, scannerizzare il codice QR sul monopattino e sbloccarlo con un tasto. Quando la corsa e’ completata, gli utenti seguono le istruzioni nell’app per terminare il noleggio e parcheggiare il veicolo. L’utilizzo di Lime costa 1€ al momento dello sblocco e ogni minuto aggiuntivo costera’ 25 centesimi. A disposizione degli utenti differenti abbonamenti, per avere viaggi piu’ lunghi ad un prezzo piu’ conveniente. Il ‘Lime Week Pass’ consente sblocchi illimitati gratuiti (generalmente 1 euro di risparmio a corsa) per 7 giorni consecutivi e costera’ 2,99 euro. Poi i ‘Lime Monthly Passes’ che includeranno lo sblocco gratuito per 30 minuti di corsa: 8 corse (19,99 euro), 25 ‘rides’ (44,99 euro), 50 ‘rides’ (79.99 euro), 100 corse (149,99 euro), quest’ultimo utilizzabile per 3 mesi.

Per Calabrese si tratta di un “cambiamento epocale. Non mi aspettavo questo boom dei monopattini elettrici: ci sta dando una mano incredibile in citta’, dove abbiamo registrato il 70% in meno di traffico veicolare per il coronavirus. Vogliamo continuare sulla strada della preferenza ai mezzi sostenibili, Roma e’ pronta per ragionare sulla intermodalita’”.