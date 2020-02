Anci Lazio: firmata intesa con Ventotene e Associazione United Network Europa

Roma – Per agevolare e rafforzare il ruolo dell’Isola nel percorso di formazione e crescita culturale dei giovani europei, allo scopo di promuovere Ventotene quale “Capitale ideale d’Europa”, conoscere il patrimonio culturale ereditato dal Manifesto “Per un’Europa libera e unita. Progetto d’un manifesto” e vivere i luoghi in cui esso e’ stato ideato ed e’ maturato, e’ stato firmato sabato 1 febbraio 2020 un Protocollo d’intesa tra ANCI Lazio, Comune di Ventotene e Associazione United Network Europa, con il Presidente Riccardo Varone, il Sindaco Gerardo Santomauro ed il Presidente Riccardo Messina.

Alla firma del protocollo e’ intervenuta Silvia Costa, neo Commissario straordinario del Governo per il recupero dell’ex carcere dell’isola di Santo Stefano, una presenza fondamentale per creare una stretta cooperazione tra tutti i diversi enti ed istituzioni presenti sull’Isola. Con questa firma si avvia un modello d’intervento sinergico tra le parti al fine di favorire la partecipazione degli studenti e delle scuole a progetti di alta formazione sull’origine dell’Europa e sull’attualita’ della sua intuizione da realizzare nel territorio del Comune di Ventotene.

In particolare, l’accordo prevede che United Network Europa realizzera’ e curera’ nel Comune di Ventotene un ciclo di progetti consistenti nello svolgimento di un grande evento di simulazione del Parlamento Europeo, denominato “European Camp”, da svolgersi all’interno del Centro Polifunzionale dell’Isola, con l’intento di realizzare un ciclo continuo di gruppi scolastici che si avvicendino nell’Isola. L’obiettivo e’ il pieno coinvolgimento di tutte le regioni d’Europa, al fine di restituire una centralita’ ideale ed istituzionale a Ventotene, ricordando al contempo l’importanza del contributo italiano nella nascita e nella costruzione dell’Europa.

“Facilitare migliaia di giovani a conoscere Ventotene significa rinvigorire l’idea di Europa, la firma del protocollo che da’ vita al progetto European Camp e’ per Anci Lazio un punto di orgoglio perche’ nasce durante la nostra attivita’ di formazione che dedichiamo agli amministratori- commenta il Presidente di Anci Lazio, Riccardo Varone- Saremo vicini al Comune di Ventotene e a United Network per promuovere in ogni comune laziale questa straordinaria opportunita’ di restituire la centralita’ all’idea che ispiro’ il Manifesto oggi piu’ che mai attuale”.

“Con questo accordo credo che per l’isola di Ventotene si apra una pagina storica- spiega il Sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro- crediamo nella bonta’ del progetto, nella capacita’ e nella professionalita’ di United Network che siamo certi, insieme all’Amministrazione Comunale, sara’ in grado di rendere un grande servizio per i giovani di oggi e di domani che attraverso il metodo del learning by doing potranno apprezzare da vicino il funzionamento delle istituzioni comunitarie”. Anche l’assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio, Paolo Orneli, ha sottolineato l’importanza di questo protocollo e del European Camp, rispetto al quale anche la Regione Lazio sara’ in prima fila per fare sistema e supportare questa grande sfida della nostra regione e del nostro Paese.