Anec a Comune: moratoria arene gratuite e acquisto bonus sale

Roma – “Anec rappresenta il settore delle sale cinematografiche in maniera significativa. La nostra proposta si sostanzia sul Moviement village, sulla base del Cine village realizzato lo scorso anno a Talenti, per questo chiediamo al Comune che sostenga il progetto, e’ un servizio che mettiamo a disposizione come sale cinematografiche e come esercenti con il patrocinio anche del Mibact e dell’Anci. Accompagno questa proposta con la richiesta di una moratoria per quest’anno per quanto riguarda le arene gratuite in procinto di aprire per l’Estate romana, un vulnus per la nostra attivita’ perche’ e’ contrario ai principi della libera concorrenza. Anzi, prefigura quasi una concorrenza sleale, in quanto rispetto al gratis tutto e’ piu’ caro”. Lo ha detto Piera Bernaschi dell’Anec nel corso di una seduta della commissione Cultura del Comune di Roma, presieduta da Eleonora Guadagno, dedicata al settore cinematografico.

“Per quanto riguarda le nostre richieste soltanto per questo stato di emergenza- ha aggiunto- ci sarebbe la eliminazione per il 2020 delle imposte comunali. Non e’ un atto solo di buon cuore, ma di buonsenso, di investimento sul futuro per evitare una possibile chiusura degli esercizi piu’ piccoli e meno strutturati. E poi di un fondo destinato alla cultura per il sostegno ai costi fissi, cosa che molti intellettuali hanno gia’ messo in campo. Ricordo che la Regione Lazio lo ha fatto gia’ per i teatri. Infine, per la ripartenza, che non coincidera’ per noi con la ripresa, e’ l’acquisto da parte del Comune di un bonus o quota di abbonamento delle sale da destinare a coloro che sono meno abbienti”.