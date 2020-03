Anec: a Roma e nel Lazio cinema restano aperti

Roma, 5 mar. – “I Cinema di Roma e del Lazio resistono. Nonostante l’impatto mediaticamente negativo dei provvedimenti contenuti nel Dpcm 4 marzo 2020 firmato ieri dal Presidente del Consiglio Conte e riguardanti la attivita’ cinematografiche, L’ANEC Lazio (Associazione dei Cinema del Lazio) ha deciso, con senso di responsabilita’, connaturale allo stato di emergenza in atto, di mantenere aperte tutte le sale cinematografiche.”

“Lo scopo di cio’ e’, in primis, quello di assicurare agli Esercenti e a tutti i Dipendenti del settore, una continuita’ lavorativa che, sebbene minata dall’ovvio attenuarsi dei flussi di pubblico in questo momento di psicosi, vuole ribadire la salubrita’ dei locali stessa garantita perche’ i Cinema non costituiscono quei grandi ‘assembramenti di persone’ come prefigurato dalle Istituzioni e dall’immaginario collettivo”. Cosi’ l’Anec in una nota.

“Ma e’ innegabile come una delle principali motivazioni alla base di tale scelta sia il tentativo dei Cinema di fare la loro parte perche’ le abitudini del proprio pubblico non si allontanino dai binari di una normalita’ che, mai come in questo momento, e’ auspicabile in tutti i settori delle Imprese culturali. Cio’ avverra’ nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Decreto, che impongono agli esercenti di garantire ai propri spettatori una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”

“In ultimo, ma non per importanza e’ il messaggio positivo e costruttivo che l’Esercizio del Lazio vuole inviare, affinche’ nessuno dei componenti della filiera cinematografica si fermi, ma continui il percorso di confronto avviato un anno or sono con Moviement. A conclusione di cio’ si auspica e si spera che, quanto prima, vengano messe in atto forme concrete di sostegno da parte di Governo, Regione Lazio e Comune di Roma a favore di tutti gli esercenti cinematografici colpiti da questa gravissima e improvvisa crisi, sia quelli che abbiano deciso di rimanere aperti sia quelli che, magari piu’ in difficolta’, abbiano optato per la chiusura”, conclude la nota.