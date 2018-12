Angelucci: interventi periferie saranno fatti con fondi governo Pd

Roma – “Finalmente Raggi si occupa delle periferie. Oggi apprendiamo che una parte dei fondi stanziati dai governi Pd Renzi-Gentiloni per le periferie, circa 18 milioni sono stati utilizzati e serviranno a far crescere con il progetto De.si.re quartieri come San Basilio e Corviale”.

“Restiamo basiti nel constatare che Raggi non protesti col Suo che ha cassato le risorse per altri progetti sulle periferie della Capitale. Quando si e’ trattato di stanziare nell’attuale legge di Bilancio 180 milioni per le strade di Roma si e’ rimangiato la parola nel silenzio totale della Raggi”. Cosi’ in un comunicato il vice segretario del Pd Roma Mariano Angelucci.