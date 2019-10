Angelucci: nostra premura che nessuno sia lasciato indietro, Roma attenta ad esigenze di tutti

Roma – “È un obiettivo concreto della nostra maggioranza quello di rendere più e meglio accessibile la Pubblica Amministrazione capitolina. L’assunzione di migliaia di nuove risorse umane da formare è un passo fondamentale verso questo obiettivo”.

“A dispetto di tutti i rilievi delle opposizioni, ci tengo a sottolineare con fermezza come gli utenti del servizio di trasporto per le persone con disabilità non verranno mai lasciati soli dalla nostra Amministrazione, e in quanto gestori della cosa pubblica manterremo altissimo il livello di attenzione”.

“Tramite una mozione da poco votata e approvata in Assemblea Capitolina, intendiamo aggiornare in via anticipata l’Albo dei soggetti abilitati al servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità per offrire la più ampia possibilità di scelta e prevedendo il riconoscimento di un ristoro economico a ciascun utente del servizio fino alla messa a regime del servizio.

Contemporaneamente, daremo presto la possibilità di presentare nuovamente la domanda per il servizio a chi per qualsivoglia motivo non è stato in grado di farlo prima. Stiamo cercando di scrivere un futuro migliore in cui nessuno sarà lasciato indietro, lo ribadisco e certifico”.

Lo dichiara in una nota stampa il consigliere di maggioranza del M5S Nello Angelucci.