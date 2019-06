Angelucci: partiti primi sopralluoghi tecnici parco della Madonnetta ad Acilia

Roma – “Al parco della Madonnetta, in zona Acilia nel Municipio X di Roma, sono partiti i primi sopralluoghi tecnici necessari ad effettuare i rilievi di conformita’ delle strutture per poter finalizzare il riordino tecnico-urbanistico della struttura. Questa e’ una prima, ma molto importante, fase propedeutica alla rinascita del Punto Verde Qualita’ Madonnetta”. Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino del M5S, Nello Angelucci.

“La delibera di iniziativa consiliare, targata Movimento 5 Stelle, anche se ancora non e’ stata approvata ha gia’ prodotto i primissimi effetti in termini di impulso politico verso gli uffici- sottolinea Angelucci- Come e’ noto l’annosa vicenda dei Punti Verde Qualita’ presenta una complessita’ enorme nella quale sono confluite problematiche di ogni genere principalmente imputabili all’incompetenza di chi ci ha preceduto nei decenni addietro alla guida di Roma. Ringrazio, per il lavoro avviato, gli uffici del dipartimento Pau e del dipartimento Patrimonio ai quali assicuriamo tutto il nostro appoggio politico. Il percorso e’ ancora lungo ma siamo determinati a non mollare”.