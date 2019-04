Angelucci: preoccupati per città non governata, prevalso buon senso

Roma – “Ieri e’ stata una giornata terribile per Roma, per il VI Municipio, per Torre Maura. Il disastro dell’ amministrazione Raggi ha messo, ancora una volta, alla prova la tenuta sociale della Citta’. Alla fine ha prevalso il buon senso e stanotte alle 2 si e’ trovata una soluzione che riportasse la serenita’ in un quartiere mai razzista che ospita due centri di accoglienza a poche centinaia di metri e in cui non c’e’ mai stato alcun episodio di intolleranza”.

“Bisogna ringraziare il comitato di quartiere di Torre Maura, il comitato inquilini Isveur e il gruppo Pd, unici presenti durante la giornata, e in particolare il consigliere Pd Gianfranco Gasparutto. Resta la grande preoccupazione per questa Citta’ non governata”. Cosi’ in un comunicato Mariano Angelucci (Pd).