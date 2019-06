Anniversario Liberazione: Raggi depone corona di fiori in memoria

Roma – La sindaca di Roma Virginia Raggi questa mattina ha deposto una corona di fiori a porta San Paolo in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione della citta’ da parte delle truppe alleate. Per la prima cittadina della Capitale, accompagnata dalla consigliera della Regione Lazio Marta Bonafoni, anche un minuto di raccoglimento ai piedi della targa che ricorda la Resistenza romana negli anni dell’occupazione nazifascista, e strette di mano ai rappresentanti dell’Anpi, dell’Anfim, e delle forze dell’ordine presenti.

“Oggi- ha detto la sindaca- commemoriamo la liberazione di Roma ricordando tutte le persone che hanno perso la vita per darci la Repubblica democratica come la conosciamo noi oggi. Una Repubblica fondata sulla Costituzione, con regole ed e’ questo che noi dobbiamo continuare a ricordare e difendere ogni giorno con la nostra azione, soprattutto noi istituzioni”. Al termine della cerimonia a Porta San Paolo, la sindaca Raggi ha deposto una seconda corona anche a via San Pietro in Carcere alle pendici del Campidoglio.