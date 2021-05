Anp, Costarelli: chiediamo interventi sistematici nelle scuole

Roma, 25 mag. – “Torniamo a chiedere un intervento sistematico sulle scuole del Lazio, partendo dalla Capitale. Da tempo domandiamo una ricognizione di controllo, in tema edilizia scolastica, in un quadro generale in cui una volta per tutte vengano stabilite, e rese pubbliche, delle priorità. Accanto ad una programmazione puntuale comprensiva delle spese comunicate agli istituti”.

A dirlo in una nota è Cristina Costarelli, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) di Roma, all’indomani della tragedia sfiorata all’Istituto Comprensivo ‘Maria Montessori’, al quartiere romano Montesacro, per il crollo del controsoffitto.

“Quello che manca, poi- prosegue Costarelli- insieme all’ampliamento degli investimenti, sono i controlli periodici. Le strutture scolastiche, infatti, oltre a non vedere con solerzia interventi risolutivi, se non quando capita l’irreparabile, non sono sottoposte a verifiche costanti, all’inizio di ogni anno scolastico o ogni estate, ad esempio.”

“Andrebbero eseguiti stabilmente sopralluoghi da parte degli enti preposti, invece tutto è affidato al caso. L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) della scuola si occupa di ciò che riguarda la sicurezza del personale, ma- conclude Costarelli- sugli edifici scolastici si limita alle segnalazioni perché non ha il compito di poter verificare. Attraverso verifiche fisse, magari quanto accaduto all’istituto ‘Montessori’ poteva essere evitato”.