Anpi: domani in piazza contro odio razzista dopo episodi a Torre Maura

Roma – “L’Anpi provinciale di Roma , con le associazioni, i movimenti, i sindacati e le organizzazioni democratiche, di fronte al clima di odio e di violenza che sta sempre piu’ prendendo piede, soprattutto nei quartieri problematici e periferici come Torre Maura, come dimostrano i fatti accaduti recentissimamente, invita tutti i cittadini e le realta’ associative e politiche democratiche al presidio che si terra’ il 6 aprile 2019 in Piazzale delle Paradisee dalle ore 10″ -spiega la nota-.

“ Roma , Medaglia d’Oro al Valor Militare per i fatti della Resistenza, arginera’ le idee, i sentimenti e le azioni razziste e intolleranti fomentate da gruppi fascisti, perche’ Roma era, e’ e sara’ sempre antifascista! Ora e sempre Resistenza!”. Lo scrive in una nota l’Anpi provinciale di Roma .