Anpi: ecco programma iniziative social per il 25 aprile

Roma – “Quest’anno, per la nota situazione dovuta all’epidemia di Coronavirus, non si potra’ festeggiare come ogni anno il 25 aprile con il corteo e il comizio a Porta San Paolo. Per questo l’Anpi provinciale di Roma ha organizzato una serie di eventi registrati che coprono gran parte della giornata del 25 aprile e verranno caricati con le scadenze di orario specificate nel programma sulla pagina facebook Anpi Roma su www.anpiroma.org e sul canale Youtube dell’Anpi provinciale Roma”. Cosi’ l’Anpi Roma in una nota.

“Alle ore 10- spiega quindi nel dettaglio- La storia del 25 aprile con Davide Conti, a cura di Milena Fiore, dalle ore 11 Arte e musica della liberazione con il contributo delle artiste e degli artisti di Porta San Paolo, a cura di Milena Fiore performance di: Coro Romolo Balzani, Coro Sabatoincanto, Coro Laboratorio canti popolari Circolo G.Bosio, Sara Modigliani, Banda Cecafumo, Quadracoro, Pedretti&Son, Francesco Giannelli, Nicola Alesini, Daniela Amenta, Angelo Colone & Stefano Bonifazi, Pasquale Innarella, H.E.R., Hi-Shine, Chiara Becchimanzi, Roberto Becchimanzi, Piero Brega-Oretta Dorengo, Francesco Chini, Artisti R-Esistenti”.

E ancora: “Alle ore 12 il presidente dell’Anpi di Roma Fabrizio De Sanctis, i partigiani, le associazioni della resistenza e le istituzioni celebrano il 75esimo anniversario della liberazione, a cura di Alice Ciangottini, poi alle ore 14 Solidarieta’, diritti, liberta’ saluti e contributi delle organizzazioni sociali, a cura di Dario Scaramuzzino, alle ore 15 #BEllaciaoinognicasa, un’invasione di memoria esponiamo i tricolori, intoniamo le canzoni della Resistenza e ricordiamo il 25 aprile scrivendo ‘Rinascere con la Costituzione, nessuna persona esclusa 25 aprile 75 della liberazione’, alle ore 16 la memoria batte nel cuore delle donne pensieri e letture di partigiane e Madri Costituenti, a cura del Coord. Donne dell’Anpi di Roma, e poi alle ore 17 Viva il 25 aprile! il saluto delle sezioni Anpi di Roma e provincia per la Festa della Liberazione, a cura di Alice Ciangottini”.