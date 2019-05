Anpi Roma: festa per celebrare 75esimo anniversario liberazione nazifascismo

Roma – Il prossimo 4 giugno e’ il 75esimo della Liberazione di Roma dal nazifascismo. Una ricorrenza che quest’anno assume ancor piu’ valore grazie al conferimento della Medaglia d’oro al Valore Militare alla citta’ (e alla Provincia) per i fatti della Resistenza e della Guerra di Liberazione. L’Anpi di Roma ha organizzato una serie di eventi articolati su vari giorni, dal 4 al 15 giugno.

Le celebrazioni inizieranno il 4 giugno in Campidoglio (con un’anticipazione per la Festa della Repubblica il 2 giugno), alla presenza della sindaca di Roma, dell’Anpi, di alcune scuole di Roma. Nei giorni seguenti si terranno commemorazioni, presentazioni di libri, eventi culturali in diversi luoghi della citta’ e della provincia. La giornata di chiusura ci sara’ il 15 giugno, giorno in cui, dopo aver reso omaggio ai Caduti della Montagnola nell’omonima piazza, si terra’ alle ore 12.30 presso la festa ‘Roma non si ferma’ al parco Caravaggio (zona Montagnola) il consueto pranzo dei partigiani.

Lo stesso 15 giugno dalle ore 17 si terra’ poi, nella splendida cornice di piazza dell’Immacolata nel quartiere di San Lorenzo la festa di chiusura del 75esimo anniversario, la quale sara’ organizzata con esibizioni musicali ed artistiche dal pomeriggio fino alla fine della serata, che verra’ chiusa con l’intervento di Vauro, della Presidente Nazionale Carla Nespolo e dal concerto finale dei Funkallisto.