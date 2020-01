Antitrust: contro maxigare Ama su esportazione nessun cartello

Roma – Non ci fu alcun cartello da parte delle imprese Herambiente S.p.A., Hera S.p.A., Linea Ambiente S.r.l., Linea Group Holding – Lgh S.p.A., A2A S.p.A., Rea Dalmine S.p.A., Sogliano Ambiente S.p.A. e Core-Consorzio Recuperi Energetici S.p.A. che decisero di non partecipare alle due maxigare bandite da Ama nel 2018 (17 febbraio e 14 luglio) per i rifiuti di Roma, la prima per l’esportazione (con trasporto e caricamento) della fos e degli scarti (da smaltire o bruciare negli inceneritori) generati dal trattamento dei suoi due tmb (Rocca Cencia e Salario) e la seconda (ancora piu’ “ricca”) che comprendeva anche l’invio del cdr (per gli inceneritori) e di tutto quel quantativo di indifferenziato che esorbitava la capacita di trattamento dei due tmb della municipalizzata. Lo ha stabilito l’Antistrust con una sentenza di 25 pagine in seguito all’esposto presentato da Ama poco dopo che la seconda gara (che aveva una base d’asta da 188 milioni, per 609mila tonnellate di rifiuti, contro i 105 milioni della prima, per 234.500 tonnellate) era andata deserta.

“Nel corso del procedimento istruttorio- si legge nelle conclusioni dell’Antitrust- non sono emersi elementi sufficienti a confermare l’ipotesi istruttoria formulata nel provvedimento d’avvio, secondo la quale sarebbe sussistita un’intesa fra le imprese Herambiente S.p.A., Hera S.p.A., Linea Ambiente S.r.l., Linea Group Holding – Lgh S.p.A., A2A S.p.A., Rea Dalmine S.p.A., Sogliano Ambiente S.p.A. e Core-Consorzio Recuperi Energetici S.p.A. avente per oggetto e/o per effetto di falsare la concorrenza in relazione alla decisione delle parti di mancata partecipazione alle gare bandite da Ama nel corso dell’anno 2018 per l’affidamento dei servizi di trattamento del rur (rifiuto urbano residuo, ndr) e di recupero/smaltimento di scarti, fos (frazione organica stabilizzata, ndr) e cdr (combustibile derivante da rifiuto, ndr) prodotti dai tmb della societa’ capitolina, nonche’ di trasporto di tali materiali ai rispettivi impianti di trattamento o smaltimento”.

In una prima fase dell’indagine dell’Antitrust “emergeva che, in occasione delle procedure di gara n. 17 e n. 40 organizzate da Ama nell’anno 2018, nessuno degli operatori potenzialmente in grado di effettuare il servizio avesse presentato offerta, benche’ il prezzo posto a base d’asta risultasse, secondo la stessa Ama, in linea con gli importi di aggiudicazione di gare con medesimo oggetto bandite nel periodo- si legge- Al tempo stesso, dalle informazioni raccolte emergeva che, in considerazione della condizione di necessita’ nella quale la societa’ capitolina era venuta a trovarsi a seguito del fallimento di dette procedure, i fornitori tradizionali dei servizi oggetto dei bandi, nonche’ alcuni altri operatori, fossero riusciti a ottenere per la fornitura dei medesimi – a trattativa privata – dei corrispettivi piu’ elevati di quelli previsti a base d’asta nell’ambito delle gare.”

“Da tali elementi appariva possibile ipotizzare che la decisione di non presentare offerta fosse da ricondurre al risultato di una concertazione, in violazione della normativa a tutela della concorrenza, quantomeno tra gli operatori che risultavano fornire ad Ama i medesimi servizi a prezzi significativamente piu’ elevati di quelli previsti a base d’asta, contrattati a trattativa privata, vale a dire le imprese che compongono il Rti avente quale mandatario Herambiente (e quali mandanti Linea Ambiente, Sogliano Ambiente e Rea Dalmine), storico fornitore di tali servizi per Ama, nonche’ la societa’ Core”.

Tuttavia, dopo avere acquisito lo scambio di corrispondenza (in particolare email) tra i vari componenti del raggruppamento temporaneo di impresa che poi hanno deciso di non partecipare alle gare, l’Autorita’ Garante per la Concorrenza e il Mercato ha verificato intanto che “sebbene sia emersa l’esistenza di scambi informativi tra le parti, almeno per quel che riguarda i componenti del Rti, in relazione alle procedure a evidenza pubblica indette da Ama a partire dall’anno 2016 (e alla richiesta di manifestazione di interesse di maggio 2018) i medesimi non appaiono presentare un contenuto anticoncorrenziale.”

“Tale conclusione in merito all’assenza di evidenze sufficienti a provare l’esistenza di un fenomeno di concertazione tra le imprese quale spiegazione della mancata partecipazione alle gare Ama oggetto dell’istruttoria, si rafforza anche considerando che le parti hanno offerto spiegazioni della loro mancata partecipazione alle gare alternative rispetto all’esistenza di accordi restrittivi. Tali spiegazioni risultano plausibili e altresi’ coerenti, nei loro aspetti principali, con la documentazione raccolta nel corso del procedimento”.

Le spiegazioni fornite dal Rti “consistono, principalmente, in un mancato apprezzamento della costruzione dei bandi proposti da Ama nel 2018, giudicati non appetibili per i potenziali partecipanti sotto vari aspetti, nonche’ in alcune motivazioni specifiche legate all’esperienza pregressa di gestione dello stesso appalto da parte del Rti”.

Quanto al primo motivo “le evidenze raccolte hanno mostrato che le imprese hanno ritenuto i bandi non adeguati in primis dal punto di vista del prezzo a base d’asta proposto, giudicato troppo basso per il trattamento/smaltimento delle categorie di rifiuti interessate, soprattutto dato l’impegno pluriennale richiesto all’aggiudicatario (stimato, ad esempio, per la gara n. 17, in 6-7 anni complessivi), che si collocava in un momento di trend di prezzo crescente per il mercato, e senza che fosse prevista alcuna possibilita’ di revisione dei prezzi nel corso dell’appalto”.

Inoltre “le procedure non sono risultate apprezzate neanche dal punto di vista della strutturazione dell’eventuale aggiudicazione (es. meccanismo dell’accordo quadro e successiva aggiudicazione di appalti specifici) e della complessita’ delle medesime dal punto di vista delle differenti categorie di rifiuti inserite nel bando (questo e’ vero soprattutto per la gara n. 40, che comprendeva anche il trattamento del Rur/rifiuto urbano tal quale, con notevoli oneri amministrativi legati alla necessita’ di un’autorizzazione ad hoc per il trasporto fuori regione, posti a carico dell’eventuale aggiudicatario)”.

In piu’ “la documentazione acquisita ha mostrato che le imprese facenti parte del Rti avevano sperimentato notevoli difficolta’ operative nel corso degli appalti precedenti, ad esempio in termini di una grande variabilita’ dei quantitativi inviati da una settimana all’altra, con conseguenti complessita’ di gestione dei rifiuti da parte degli impianti di destinazione, elementi oggettivamente in grado di rappresentare un aggravio di costo per la gestione della specifica fornitura”.