Anzaldi: danno per Capitale se metro chiuse ancora 3 mesi, intervenga Governo

Roma – “Se fosse vero che le principali fermate della Metropolitana di Roma rischiano di rimanere chiuse ancora per 3 mesi, come dicono indiscrezioni di stampa non smentite da nessuno, ci troveremmo di fronte ad un danno per la Capitale inimmaginabile, economico e d’immagine. Sarebbe un disagio per i romani senza precedenti. Il Governo nazionale, il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio, il ministro Toninelli intervengano”. Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

“La fantomatica revoca dell’appalto- prosegue Anzaldi- della manutenzione, che a quanto pare non c’entra nulla con lo stop alle scale mobili deciso dai responsabili degli impianti ora tutti dimissionari, rischia di aggravare ancora di piu’ la situazione”-continua Anzaldi-.

“Entrare nel periodo di massima presenza turistica della citta’, quello tra primavera ed estate, senza le fermate della Metro del Centro storico significa assestare un colpo durissimo agli spostamenti di tutti, rendendo ingestibile il traffico anche alle stazioni piu’ vicine di Flaminio e Lepanto. La sindaca che vola in Qatar invece di dare risposte ai cittadini e’ la dimostrazione che non e’ assolutamente in grado di gestire la situazione, se ne occupi il Governo”, termina Anzaldi.