Anzaldi (Italia Viva): Coronavirus, a Roma sospensione strisce blu atto dovuto

Roma – Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il noto social network.

“La sospensione delle strisce blu anche a Roma era un atto dovuto, hanno vinto i cittadini. Dopo giorni di richieste pubbliche alle quali si e’ contrapposto totale silenzio dall’Amministrazione, finalmente il Campidoglio ha ascoltato. Critiche e giornalismo fanno bene alla città e ai politici. Non c’e’ stata nessuna ‘polemica inutile’, come dice la sindaca Raggi: le nostre richieste e osservazioni erano giuste a tal punto che alla fine il Comune le ha adottate e si e’ adeguato. Ora la sindaca dovrebbe spiegare ai romani perché abbia aspettato tanto a interrompere la riscossione sui parcheggi, ben dieci giorni dall’entrata in vigore del blocco agli spostamenti deciso dal Governo il 9 marzo”.

“Dieci giorni in cui il Campidoglio ha continuato a fare cassa su lavoratori, malati, cittadini costretti a spostarsi per fare la spesa. Erano solo queste, infatti, le categorie di romani che potevano (e in certi casi dovevano) continuare a spostarsi, usando la macchina per ridurre i rischi di contagio dei mezzi pubblici. E a loro la sindaca ha continuato a far pagare il parcheggio- conclude- insensibile alla situazione”.