Anzaldi: Raggi vieti vendita spray peperoncino durante feste

Roma – “L’allarme lanciato dal presidente del Consiglio regionale del Lazio Leodori sugli spray al peperoncino va preso seriamente. La Raggi valuti di vietarne la vendita durante queste Feste, non faccia come Salvini che a parole, dopo la tragedia di Corinaldo, diceva di voler prevedere addirittura l’arresto per gli abusi ma nella realta’ non ha neanche diramato un regolamento o una circolare interna, come ministro dell’Interno, per inasprire le sanzioni”.

“Come in altre citta’ anche a Roma, in vista di feste, cenoni e serate in discoteca, sarebbe opportuno prevedere una misura preventiva che contribuisca ad evitare casi come piazza San Carlo a Torino o la discoteca nelle Marche”. Cosi’ in un comunicato il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.