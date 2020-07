Anziani, fitto: Zingaretti vuole smantellare le Rsa

Roma – “Davvero INCOMPRENSIBILE la dichiarazione del segretario nazionale del Partito democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha annunciato la volonta’ di cancellare le RSA, da lui ritenute un modello superato di assistenza agli anziani”. Lo dice il candidato presidente del centrodestra per la Puglia, Raffaele Fitto.

“In Regioni amministrate in maniera disastrosa come la Puglia- aggiunge- con l’assistenza territoriale semplicemente inesistente, e il welfare gestito solo per distribuire prebende, le RSA sono un riferimento imprescindibile per tante famiglie, e smantellarle sarebbe una follia. Anche in considerazione di come hanno retto dignitosamente la bufera scatenata dalla pandemia Covid-19, nonostante la latitanza del Governo regionale nella fornitura e distribuzione dei DPI agli operatori sanitari”.

“Zingaretti sbaglia. Le RSA vanno valorizzate come fulcro di una rete di assistenza alternativa all’ospedale i cui nodi devono essere interconnessi tra assistenza domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale e il Tuo governo ha il dovere di reperire risorse da destinare a tutto cio’- conclude Fitto- se veramente abbiamo l’idea della presa in carico globale e a lungo termine dell’anziano non autosufficiente e delle loro famiglie”.