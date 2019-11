Arcigay: scritta ‘muori trans’ a San Lorenzo, Raggi deve rimuoverla

Roma – “Muori Trans”, e’ questo il testo della scritta apparsa a San Lorenzo, quartiere storico di Roma. Tutto cio’ a pochi giorni dal Transgender Day of Remembrance, Giornata Mondiale di commemorazione delle vittime di transfobia, che vede l’Italia come uno dei Paesi in Europa con piu’ vittime. A denunciarlo e’ l’Arcigay “per questo chiediamo alla sindaca Virginia Raggi di intervenire prontamente per la rimozione. La scritta e’ situata all’angolo tra via dei Sabelli e via dei Reti.

Ringraziamo le associazioni Gruppo Trans, Gay Center e Azione Trans che si sono mosse prontamente per la segnalazione, localizzazione e rimozione della scritta”.