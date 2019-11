Ardea, ex vice sindaco Colucci aderisce a ‘Cambiamo!’

Roma – “Siamo lieti di accogliere nella famiglia di “Cambiamo” l’ex vicesindaco della giunta M5S di Ardea, Giovanni Colucci”. Ad annunciarlo, in una nota, sono i consiglieri regionali del Lazio di “Cambiamo”, Adriano Palozzi e Pasquale Ciacciarelli, il responsabile del comitato promotore regionale di “Cambiamo” Lazio, Mario Abbruzzese, e il responsabile del comitato promotore “Cambiamo” della Provincia di Roma, Massimiliano Giordani. Che sottolineano: “Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di Giovanni Colucci nel movimento politico di Giovanni Toti. Colucci è una persona per bene, che ha sempre lavorato per il bene del territorio e rappresenta una professionalità di assoluto livello umano e politico. Prosegue, dunque, con successo il percorso di radicamento e partecipazione di “Cambiamo” nell’area metropolitana di Roma Capitale e in tutta la Regione Lazio”.

Giovanni Colucci, nato il 26 dicembre del 1968, è dottore commercialista e revisore contabile e ha ricevuto l’incarico di membro del comitato promotore regionale “Cambiamo” Lazio: “E’ un grandissimo onore entrare a far parte della squadra del presidente Toti e ringrazio tutti per la fiducia e la stima riposte – spiega Colucci -. Cambiamo rappresenta un progetto politico autorevole, che mi ha convinto subito perché basato su principi di trasparenza, meritocrazia, rinnovamento della classe dirigente e vicinanza ai territori. Principi totalmente avulsi dal M5S di Ardea, imploso in lotte intestine e inutili ambizioni personali: ragioni che a suo tempo hanno portato ad allontanarmi da un Movimento sempre più distante dai bisogni della gente. Oggi sono pronto per la nuova avventura politica in “Cambiamo” con il fondamentale obiettivo di tutelare le istanze delle nostre famiglie e dei nostri territori”, conclude Giovanni Colucci.