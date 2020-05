Ardu: contributo affitto, Regione Lazio senza criterio

Roma – “Occorre fare chiarezza sul contributo all’affitto. Le fake news del Pd stanno infatti creando tra i cittadini enorme confusione. Fare strumentalizzazioni sulla pelle dei romani in un momento cosi’ delicato e’ vergognoso. La domanda si puo’ presentare fino al 18 maggio, rispettiamo cosi’ i termini della determina della Regione Lazio. (È proprio il Pd dunque ad aver stabilito i termini!). Come ribadito anche oggi in commissione trasparenza, abbiamo messo in piedi in pochi giorni un sistema che consente ai cittadini di presentare la domanda online anche per accelerare la futura erogazione. I cittadini possono ritirare in alternativa il modulo per la domanda anche presso le edicole convenzionate.”

“Qui potete trovare l’elenco e le altre informazioni utili https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page… Solo nella prima settimana le domande online sono state piu’ di 23 mila. Questo contributo e’ un sostegno straordinario destinato alle famiglie che, a causa dell’emergenza coronavirus, hanno difficolta’ a pagare il canone della casa dove abitano. La Regione Lazio in questi anni non ha fatto nulla per l’emergenza abitativa a Roma.”

“Ora si limita a distribuire i soldi ai comuni senza alcun criterio e senza conoscere la realta’: l’assessore Valeriani, per esempio, lo sa che a Roma gli affitti sono piu’ alti? Ne ha tenuto conto? Lo sa che i soldi che la Regione ha stanziato non basteranno visto il numero di persone che vorranno accedere agli aiuti nella nostra citta’? Lo sa che con questi non-criteri, il cittadino di un qualsiasi comune del Lazio (che pagano affitti piu’ bassi rispetto quelli romani) con tutta probabilita’, otterranno un bouns affitto maggiore? Ecco cosa e’ inaccettabile: che in Regione si vantino di aver elargito i soldi dei contribuenti senza avere idea di come vadano utilizzati, di come si gestisca l’organizzazione per assegnare i fondi e fare in modo che arrivino a tanti cittadini in difficolta’. Ci lascino lavorare e aiutare le persone, come stiamo facendo con i Buoni Spesa, invece di speculare sulla loro pelle”. Cosi’ in un comunicato Francesco Ardu, Presidente della Commissione Patrimonio di Roma Capitale.