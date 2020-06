Aree ludiche, Diaco: in corso sanificazioni nei Municipi

Roma – “Consentire ai bimbi di tornare a fruire dei giochi pubblici in totale sicurezza e tranquillita’. Con la riapertura delle aree ludiche disposta dall’ordinanza 116 emanata dalla Sindaca Virginia Raggi in data 15 giugno 2020 e rispondente ai dettami dell’ultimo DPCM governativo, sono iniziate le operazioni di ripulitura e sanificazione di tali superfici presenti nei polmoni verdi capitolini. Le aree ludiche di 5 Municipi sono gia’ state oggetto di approfonditi interventi di sanificazione da parte del Servizio Giardini, che ha operato con proprie autobotti. Durante la settimana in corso sara’ ultimato il giro di interventi nei restanti Municipi”. Lo dichiara, in una nota stampa, il presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco.

“Come ribadito oggi in Commissione Ambiente, l’attenzione dell’Assessorato alle Politiche del Verde e di noi commissari al tema delle aree ludiche e’ massima. A tal proposito-continua Diaco- e’ importante ricordare alcune gare relative all’installazione di nuovi giochi nei parchi capitolini: una in fase di aggiudicazione provvisoria, in attesa della necessaria variazione di Bilancio, di importo pari a 1 milione di euro; un’altra da 3 milioni di euro, attualmente in corso; infine le due gare MEPA, di importo pari a 250.000 euro, gia’ espletate. Un’ulteriore dimostrazione- conclude-che il benessere dei nostri bimbi ci sta particolarmente a cuore, contrariamente a quanto affermano alcune voci strumentalizzatrici e prive di fondamento”.