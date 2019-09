Argentin: ragazzo disabile impossibilitato a dare esame denunci Comune

Roma – “Credo che il ragazzo debba denunciare il Comune di Roma per avergli impedito il suo diritto alla mobilita’, a spostarsi e a vivere la citta’ come ogni singolo cittadino dovrebbe poter fare. Non dico che un utente non debba incontrare nessun tipo di difficolta’, ma deve essergli garantita la possibilita’ di raggiungere la sua meta”. In questo caso poi, il disservizio ripetuto ha causato un danno grave per il ragazzo. Ancor piu’ grave e’ che storie come questa restano nella memoria un paio di giorni, forse, poi non se ne parla piu'”.

Cosi’ Ileana Argentin, ex deputata del PD e Presidente di Aida Onlus, ai microfoni di Open Day, sulle frequenze di Radio Cusano Campus, per commentare la notizia dello studente universitario disabile che, a causa di una serie infinita di disservizi della Metro di Roma, non ha potuto sostenere un esame.