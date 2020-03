Argentin: Raggi e suo team si devono vergognare

Roma – “Drammatico e inaccettabile il comportamento del Comune di Roma sui disabili gravissimi. Su 2920 domande presentate per il sussidio all’assistenza, 790 persone con deficit gravissimi, non sono stati inseriti nelle liste per i contributi economici del 2020… perche’ secondo gli amministratori non erano sufficientemente gravi, ma vi rendete conto? Come fa la gente affetta da patologie altamente invalidanti a pagarsi la badante? L’assistenza non e’ un optional, chi chiede e’ perche’ ha bisogno. Tra questi disabili ce ne sono molti colpiti da Sla che per chi non lo sapesse non e’ proprio un raffreddore ma una malattia devastante che ti porta ad aver bisogno 24 ore su 24 di chi sostituisce i tuoi movimenti. La sindaca Raggi e la sua squadra dove stanno? Se vogliono li accompagno io a casa di alcuni uomini o donne che loro hanno rifiutato… Vergogna!”. Cosi’ in un comunicato Ileana Argentin, presidente dell’associazione Alm onlus.