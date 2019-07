Arioli (Lega): “Bene nuovi Palinsesti Rai”

“Martedì 9 Luglio 2019 si sono presentati a Milano (ex Fiera Portello) i nuovi Palinsesti Rai e devo complimentarmi con il Presidente Marcello Foa che sta cambiando in meglio questa importante Azienda Statale, facendola finalmente tornare ad essere una TV Pubblica con la “P” maiuscola e, sopratutto una TV nuovamente neutrale e pluralista al tempo stesso come non si vedeva ormai da molto tempo” inizia con queste parole il comunicato stampa di Luca Arioli, già Vicepresidente della Commissione Commercio Sviluppo e Pubblicità nel V Municipio di Roma Capitale e quindi da sempre molto vicino a tematiche come quella relativa ad una corretta informazione a 360 gradi.

“Durante la presentazione dei nuovi Palinsesti Rai si è potuto notare che ci sarà spazio per tutti, dal classicissimo duo Fazio e Littizzetto che passeranno su Rai 2 (non sarebbe male se nel corso della trasmissione si dicesse qualche parolaccia di meno) -aggiunge Arioli-, passando per fiction e grandi film, fino a ritrovare sullo schermo l’amatissimo giornalista Roberto Poletti, diventato noto al grande pubblico grazie alla trasmissione “Quinta Colonna” di Paolo Del Debbio che andava in onda su Rete 4″.

“Insomma – continua Luca Arioli – la Rai può e deve tornare libera dai “Programmi Televisivi di Partito”, ha l’obbligo morale di coinvolgere tutte le opinioni e le idee politiche del mondo, ma al tempo stesso non deve prendere ordini da nessun Partito specifico e credo di non dire un’assurdità se affermo che molti Italiani negli ultimi anni vedevano una Rai succube di qualche corrente politica” conclude polemicamente Arioli.