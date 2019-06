Arioli (Lega): “Ma una Città normale è possibile?”

“Una Città normale è possibile? Questa è la domanda che mi sento fare da tanti cittadini e che io rilancio attraverso questo comunicato stampa” così dice in una nota Luca Arioli, già Consigliere Comunale per il V Municipio di Roma e attualmente Esponente Circoscrizionale della Lega.

“Le persone infatti non chiedono chissà quale città futuristica o avveneristica, i cittadini chiedono solo un po’ di normalità, come ad esempio una regolare raccolta dei rifiuti, alberi potati, strade senza buche, autobus che non vadino a fuoco….insomma qui si chiede solo un po’ di ordinarietà e, se dopo tre anni Virginia Raggi non riesce a garantire neanche la normalità, deve trarre da sola le proprie conclusioni, chiunque infatti -termina Luca Arioli- tirerebbe le somme del proprio operato dopo un tempo di prova come lo ha avuto lei”.