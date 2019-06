Arioli (Lega): “Roma come una foresta”

“Roma si sta trasformando in una foresta, infatti vi sono tronchi, piante di ogni genere in veloce crescita e grandi cespugli che stanno cambiando l’aspetto della Città a ridosso di semafori, attraversamenti pedonali, marciapiedi e parcheggi”

Inizia con queste parole il comunicato di Luca Arioli, Esponente Municipale della Lega nella V Circoscrizione di Roma Capitale.

“Stò ricevendo diverse segnalazioni da parte di cittadini e famiglie non solo del V Municipio ma addirittura di tutta Roma sulle situazioni di degrado e pericolo in cui versano tantissime strade e marciapiedi, dove le fronde degli alberi che non vengono potati da mesi iniziano a creare disagi importanti.

Ormai sono tre anni che il M5S sta amministrando questa Città e se non riescono a garantire neanche l’ordinarietà e la normalità su determinate situazioni -conclude Arioli- i Pentastellati sono pregati di lasciare il comando di Roma, dando cosi la possibilità ai Romani di scegliere un nuovo Sindaco”.