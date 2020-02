Arioli (Lega): “Solidarietà al Tassista aggredito”

“A nome della Lega del V Municipio esprimo massima solidarietà al ‘collega’ che abita nei pressi del V Municipio di Roma e proprio nel nostro V Municipio di Roma ha avuto la sfortuna di prendere la chiamata che poi lo ha portato verso l’incubo di Montespaccato, in balia di un extracomunitario delinquente e, come dico sempre io in Italia abbiamo già tanti delinquenti Italiani che non ci servono delinquenti stranieri”

Inizia con queste parole il comunicato stampa di Luca Arioli.

“Ho voluto evidenziare l’aggettivo ‘collega’ perchè pochissime persone sono a conoscenza che prima di intraprendere la carriera politica ho avuto per circa un anno la macchina bianca con tutti gli oneri e onori.

Capisco e conosco la vita di strada dei Tassisti e spesso mi sono sentito in pericolo anche io ma fortunatamente è andato sempre tutto bene!

Quello che vorrei promettere a tutti i Tassisti ma anche a tutti i Cittadini di Roma è la promessa -conclude Arioli- che da Maggio 2021 avremo una Città normale, noi della Lega non stiamo qui a promettere città più sicure, città più illuminate, città più pulite…..qui promettiamo e garantiamo semplicemente città normali” conclude la nota.