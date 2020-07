Arioli (Roma): “Buon lavoro all’amico Massimo Pezzella”

“Non posso che augurare buon lavoro all’amico Massimo Pezzella, nominato Coordinatore Romano del partito “Cambiamo” del Presidente Giovanni Toti -inizia con queste parole il comunicato stampa di Luca Arioli, tesserato Lega e amico storico del Dott. Pezzella.

“Ricordo bene le tante battaglie che portammo avanti insieme in passato e sono contento di ritrovare Massimo con un ruolo importante all’interno della grande famiglia del CentroDestra.

Le Elezioni Comunali sono relativamente vicine visto che mancano soltanto 10 mesi alla possibilità di far rinascere Roma con un nuovo Sindaco e, spero che il CentroDestra diventi sempre più CentroDestraUnito, per questo motivo ogni uomo e/o donna che abbia intenzione di mettere il proprio impegno politico in questa avventura deve essere incoraggiato, come ho deciso di fare oggi io con questo comunicato stampa -conclude Arioli- nei confronti di Massimo Pezzella, poichè anche se facciamo parte di due schieramenti diversi, il rispetto e la volontà di costruire qualcosa di buono per Roma va oltre ogni cosa”.