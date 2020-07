Arioli (V Municipio): “Il Campidoglio faccia lavare i disgustosi cassonetti”

“Mi giungono sempre più segnalazioni di cittadini che chiedono urgentemente una pulizia approfondita e straordinaria dei cassonetti dell’immondizia, poiché con il grande caldo emanano odori nauseabondi” inizia con queste parole il comunicato stampa di Luca Arioli già Consigliere del V Municipio di Roma.

“Quella dei bidoni non riguarda solo la mala gestione in fase di raccolta, ma anche l’inadeguatezza da parte del Comune di Roma di tenerli puliti e ordinati per lo meno nel periodo estivo. Con alcuni residenti del V Municipio di Roma, abbiamo avviato una raccolta firme e stiamo pensando di presentare una denuncia agli organi competenti, tra cui il Ministero della Salute” conclude la breve nota di Luca Arioli.