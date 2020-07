Arioli (V Municipio):”Aggressione ad Alice, è ora di dire basta!”

“Quanto accaduto ad Alice, 32enne romana che è stata vittima di una feroce aggressione da parte di Balbir Cumar di anni 42, nazionalità Indiana, clandestino senza fissa dimora e soprattutto senza permesso di soggiorno è qualcosa di inaccettabile -inizia con queste parole il comunicato stampa di Luca Arioli già Consigliere del V Municipio di Roma e zona interessata dall’accaduto- il clandestino con alle spalle un curriculum di alto profilo criminale, ha iniziato a scagliare sassi contro l’auto di Alice (all’incrocio tra Viale della Primavera e Via Casilina), finendo per colpirla in pieno volto e adesso rischia di perdere un occhio. La tensione nel quartiere -continua Arioli- si sta facendo sempre più calda e per quanto noi Esponenti Politici e i vari Comitati di Quartiere cerchiamo di tenere calma la situazione, qui rischia di esplodere una bomba sociale mai vista prima, se il Governo non interviene. Alice -conclude giustamente Arioli- poteva essere vostra moglie, la vostra fidanzata, vostra figlia o vostra madre.”