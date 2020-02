Arnie comunali per combattere moria api: a Roma tutti uniti per salvarle

Roma – Arnie comunali per combattere l’apparentemente inarrestabile moria delle api, creature fondamentali per la tutela della biodiversita’ e per il benessere e la sopravvivenza umana, che negli ultimi 15 anni a causa del cambiamento climatico e della deforestazione selvaggia sono scomparse con percentuali che vanno dal 30 al 90% a seconda della zona del mondo presa a riferimento.

L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimita’, con 30 voti favorevoli, la proposta di delibera 91/2019 (‘Apicoltura urbana’) a firma dei consiglieri M5S Daniele Diaco, presidente della commissione Ambiente, e Simona Ficcardi che da’ mandato alla sindaca di Roma, Virginia Raggi e alla sua Giunta di individuare spazi pubblici da dedicare all’apicoltura urbana coinvolgendo i cittadini, in particolare i giovani, nella realizzazione di arnie urbane e artistiche, ‘api didattica’, educazione alimentare e ambientale, manifestazioni, mostre e incontri.

La delibera prevede inoltre di incrementare il verde pubblico, in particolare con specie vegetali gradite alle api, e ridurre progressivamente l’utilizzo degli erbicidi, oltre a sensibilizzare la cittadinanza sul valore dell’apicoltura come bene comune indispensabile per la tutela della biodiversita’ e per il benessere umano.

“L’ape, in qualita’ di impollinatore, rappresenta il 70% dell’alimentazione agroalimentare, delle nostre verdure e dei nostri alimenti, e questo ci fa capire l’importanza di questo insetto e della sua eventuale estinzione”, ha spiegato Diaco illustrando il provvedimento in Aula.

Il tema dell’apicoltura, ha sottolineato, “rientra in un tema molto sentito che e’ quello della food policy, un tema legato alla produzione agroalimentare e alla lotta dei cambiamenti climatici. Tutto questo spinge la citta’ di Roma a tutelare questi insetti, costruendo delle arnie che sono la casa di questi insetti per metterli in sicurezza e aiutarli a riprodursi.

Un’attivita’ che gia’ viene portata avanti in alcuni Municipi, come il Municipio V dove si e’ messo in campo un importante progetto sull’apicoltura urbana”. Oltre alla costruzione di arnie, ha specificato Diaco, “Roma Capitale cerchera’ di sensibilizzare i ragazzi nella cultura della salvaguardia delle api all’interno delle scuole e dei centri culturali”.

“Su un tema cosi’ importante e delicato, Roma puo’ essere capofila e gli altri Comuni potranno seguirci. E’ un atto che rientra in un piano d’azione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, alla lotta degli agenti inquinanti, alla salvaguardia della biodiversita’ e anche alla salvaguardia della produzione agroalimentare. Sono temi centrali dove la politica, come sta facendo l’Europa, deve dare un importante contributo”.