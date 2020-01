Arpa Lazio: a Roma 60% polveri sottili generate da traffico

Roma – “Sulla base di alcuni dati tecnici riportati negli ultimi giorni dagli organi di stampa, Arpa Lazio e Ispra, precisano che nel Comune di Roma le emissioni di polveri sottili in atmosfera (PM10), generate dal settore trasporti, sono pari a circa il 60% del totale; quelle generate dal riscaldamento domestico sono invece pari al 30%.

“I dati sono frutto degli aggiornamenti condotti nel 2019 dall’Arpa Lazio per la redazione del Piano di Risanamento della Qualita’ dell’Aria. La quota rimanente di emissioni (pari al 10%) riguarda altre sorgenti, come industria e settore agricolo. Il traffico, inoltre, non genera solo le emissioni di PM10 ma, nella citta’ di Roma, e’ responsabile di circa il 70% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx)”.

“Queste contribuiscono alla formazione di ulteriori polveri, il cosiddetto PM10 secondario, che si va ad aggiungere a quello emesso direttamente dai veicoli”. Lo scrive in una nota l’Arpa Lazio.