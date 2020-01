Arpa: a Roma l’aria peggiora, a Tiburtina PM10 a 74 microgrammi

Roma – Aumenta ancora lo smog a Roma. Secondo le rilevazioni dell’Arpa Lazio relative alla giornata di ieri, le concentrazioni di Pm10 hanno superato il limite di 50 microgrammi al metro cubo in 9 centraline su 13. In quasi tutte le stazioni di misurazione, comunque, i valori sono aumentati, con il picco di via Tiburtina, dove si e’ passati dai 67 microgrammi di martedi’ ai 74 di mercoledi’. Peggioramenti anche a Preneste (da 57 a 58), Corso Francia (da 52 a 53), Cinecitta’ (da 57 a 66), Cavaliere (da 43 a 45), Fermi (da 55 a 59), Bufalotta (da 53 a 61), Cipro (da 50 a 53), Arenula (da 51 a 55) e Malagrotta (da 46 a 48). I miglioramenti si registrano a Villa Ada, da 51 a 42, e Castel di Guido, da 36 a 35. Stabile Magna Grecia a 58. Ieri si e’ svolta la seconda di tre giornate di stop volute dal Campidoglio per tutte le auto diesel e quelle piu’ inquinanti.